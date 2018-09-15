Люди с каким типом фигуры здоровее

Проводились испытания на лабораторных мышах. Ученые давали грызунам разную еду, проверяя реакцию их организма. Жирная пища крайне негативно влияла на репродуктивные способности самцов – у них падал уровень тестостерона, а также значительно ухудшалась выработка сперматозоидов.

Начав проводить испытания на самках, ученые столкнулись с небольшой проблемой – самки не могли поправиться за того, что их от этого оберегал яичниковый эстроген. Пришлось удалить орган, что вырабатывает эстроген, после чего мыши начали очень активно набирать вес от жирной пищи.

У всех мышей с ожирением проявился диабет и метаболический синдром. Также ожирение пагубно влияет и на людей.

Ученые установили, что женщины в большей степени защищены от негативных последствий ожирения, чем мужчины, поскольку у них жир часто накапливается не в области талии и живота, а ниже, на ягодицах и бедрах.

Поэтому вывод исследователей таков: люди с типом фигуры "груша" является более здоровы, чем люди с другими типами фигуры.