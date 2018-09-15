Врачи объяснили влияние музыкальной терапии на здоровье человека
Новости шоу бизнеса: Медики утверждают, что музыка способна оказывать значительное влияние на здоровье, поэтому она стала отдельным направлением терапии.
"Как правило, музыкальную терапию применяют дополнительно в различных видах реабилитации и лечения пациентов. Сертифицированные музыкальные терапевты – это музыканты с опытом, которые хорошо понимают, какие эмоциональные реакции вызывает музыка, каким образом она помогает расслабиться или настроиться на положительные эмоции", – отметила Супрун .
Она добавила, что музыкальные терапевты подбирают отдельный стиль музыки или даже игру на музыкальных инструментах как терапию, которая поможет человеку в конкретной ситуации – пройти сложный курс физической реабилитации или успокоиться перед важной операцией.
Такая терапия различными способами может улучшить результаты лечения и качество жизни пациента:
- влияет на ослабление симптомов боли, тошноты, частоту сердцебиения, давление и даже на функции иммунной и эндокринной систем;
- дает хороший результат в лечении депрессии, тревожности и стресса, помогает вызвать воспоминания и уменьшить волнение у людей с деменцией.
- наибольшее влияние музыка имеет мозг. Она влияет на когнитивные функции человека. Способность концентрировать внимание, развивать креативность, улучшать память и в целом учиться можно улучшить благодаря именно музыке.