Врачи объяснили влияние музыкальной терапии на здоровье человека

"Как правило, музыкальную терапию применяют дополнительно в различных видах реабилитации и лечения пациентов. Сертифицированные музыкальные терапевты – это музыканты с опытом, которые хорошо понимают, какие эмоциональные реакции вызывает музыка, каким образом она помогает расслабиться или настроиться на положительные эмоции", – отметила Супрун .

Она добавила, что музыкальные терапевты подбирают отдельный стиль музыки или даже игру на музыкальных инструментах как терапию, которая поможет человеку в конкретной ситуации – пройти сложный курс физической реабилитации или успокоиться перед важной операцией.

Такая терапия различными способами может улучшить результаты лечения и качество жизни пациента: