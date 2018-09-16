Ученые советуют уделять данному занятию не менее 30 минут в день.
Ученые советуют уделять данному занятию не менее 30 минут в день. Любовь к книгам не только снижает риски преждевременной смерти, но и увеличивает эрудицию человека.
Ученые советуют уделять данному занятию не менее 30 минут в день. Любовь к книгам не только снижает риски преждевременной смерти, но и увеличивает эрудицию человека.
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