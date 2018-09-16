Уверены, что тебе знакомо чувство восторга, когда после получаса, проведенного в магазине косметики, ты наконец-то находишь свой идеальный аромат.

Уверены, что тебе знакомо чувство восторга, когда после получаса, проведенного в магазине косметики, ты наконец-то находишь свой идеальный аромат. Но зачастую из магазина ты выходишь не только с красивым флаконом, но и с жуткой мигренью. Редакция WMJ.ru выяснила, почему от дегустации ароматов начинает болеть голова, и спешит поделиться с тобой своими открытиями. У тебя могут возникнуть головные боли, тошнота и головокружение от дегустации различных ароматов и парфюмерии, но это не означает, что тебе и вовсе стоит отказаться от парфюма. Достаточно разобрать основые причины, почему парфюм вызывает у тебя плохое самочувствие.