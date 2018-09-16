Врачи уверяют, что настроение зависит от активности мозга
Новости шоу бизнеса: Стимуляция миндалевидного тела мозга может вызвать страх, отвращение или печаль.
Исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В эксперименте приняли участие 7 пациентов с эпилепсией, которым ранее вживили в мозг электроды. Ученые наблюдали за активностью мозга в нескольких областях, отвечающих за эмоциональную реакцию – орбитофронтальная кора, миндалеподобное тело, гипоталамус, а также в нескольких участках фронтальных и височных зон головного мозга.
Также пациенты несколько дней заполняли анкеты, в которых указывали информацию об изменениях настроения. На основе полученных данных ученые построили модель взаимосвязи между паттерном (набор стереотипных поведенческих реакций или последовательностей действий) активности нейронов и стимулом.
С помощью этой модели удалось эффективно предсказать субъективную оценку настроения, которую давали участники. Такой метод мониторинга настроения может стать полезным для диагностики и лечения аффективных расстройств.