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Врачи уверяют, что настроение зависит от активности мозга

Настроение
15:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Стимуляция миндалевидного тела мозга может вызвать страх, отвращение или печаль.

Исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В эксперименте приняли участие 7 пациентов с эпилепсией, которым ранее вживили в мозг электроды. Ученые наблюдали за активностью мозга в нескольких областях, отвечающих за эмоциональную реакцию – орбитофронтальная кора, миндалеподобное тело, гипоталамус, а также в нескольких участках фронтальных и височных зон головного мозга.

Также пациенты несколько дней заполняли анкеты, в которых указывали информацию об изменениях настроения. На основе полученных данных ученые построили модель взаимосвязи между паттерном (набор стереотипных поведенческих реакций или последовательностей действий) активности нейронов и стимулом.

С помощью этой модели удалось эффективно предсказать субъективную оценку настроения, которую давали участники. Такой метод мониторинга настроения может стать полезным для диагностики и лечения аффективных расстройств.

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Новости шоу бизнеса, Активность мозга, Здоровье, Исследование, Мозг, Настроение.
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