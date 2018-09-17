Морская капуста очень полезная для и здоровья и в ней есть свойства, которые продлят вашу жизнь.

Вкус морской капусты знают многие, только одни ее любят, а другие стараются держаться от нее подальше… Диетологи считают, что все-таки морской капусте надо показывать больше уважения, так как в ней кроется секрет японского долголетия. Врачи древнего Китая и Японии называли ламинарию морским женьшенем, так как знали, что это растение помогает уставшему или болезни измученному человеку вернуть силы. Трудно сосчитать все полезные свойства морской капусты, поэтому назовем только некоторые из них.