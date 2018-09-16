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Супрун раскрыла всю правду о "суперфудах"

Суперфуд
19:45 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Идея, что некоторые пищевые продукты могут иметь огромную пользу - очень привлекательная.

К таким продуктам относятся и так называемые "суперфуды", сообщила на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Суперфуды - это продукты, которые содержат высокую концентрацию питательных веществ и обогащены большим количеством микроэлементов, витаминов и минералов. Обычно это экзотические фрукты, овощи, ягоды, семена или зерна, которые якобы способны принести огромную пользу для здоровья", - пишет она.

Ученые же утверждают, что ценность этих продуктов значительно превышена, а их производители используют маркетинговые уловки ради увеличения прибыли.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пересмотрело исследования по питательности таких продуктов и не нашло столь реальных доказательств их пользы для здоровья, как утверждают ее производители. Так, например, Cancer Research UK отмечает, что пока существует мало научных доказательств, что именно эти продукты способны уменьшать риски появления онкологических заболеваний. Впрочем, производители суперфудов часто указывают, что это наоборот.

Зато спрос на такие полезные продукты растет глобально в больших темпах. По данным одного из исследований, в мире с 2011 по 2015 годы спрос на супер-еду вырос на 202%(!). Во многих странах мира люди покупают такие продукты лишь через надпись на них "суперфуд". В Великобритании - это 61% опрошенных, в США эта тенденция также достаточно распространена: с 2015 года их продажи выросли на 36%. Популярны они и в Германии, Австралии, Канаде и Франции. Такие результаты - лишнее подтверждение тому, что модные тенденции и реклама существенно влияют на выбор потребителей, и за "здоровые" продукты они готовы платить больше.

Чиновник отмечает, что в Украине суперфуды только недавно начали приобретать популярность. На полках в магазинах можно увидеть продукты с экзотическими названиями, например, ягоды годжи, чиа, киноа, спирулина или физалис. Некоторые из них действительно имеют высокую питательность, содержание витаминов и минералов и являются потенциально полезными. Впрочем, нельзя утверждать, что они имеют несомненную пользу для всех.

"Поэтому если вы решили добавить в свой рацион что-то новое и экзотическое - будьте внимательны. Стоит учитывать то, что продукты, которые называются суперфудом, не всегда имеют ожидаемую питательную ценность, а для кого-то могут быть даже противопоказаны", - говорит Супрун. Глава Минздрава советует консультироваться со своим врачом, чтобы избежать каких-либо рисков для здоровья.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вред, Здоровье, Медицина, Питание, Польза, Суперфуд.
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