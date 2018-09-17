Врачи рассказали, какие продукты замедляют старение мозга

Употребление пищевых волокон способствует снижению риска воспалительных процессов в мозге с возрастом у млекопитающих. Для человека это поможет уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений.

Пищевые волокна, содержащиеся в овощах, фруктах, орехах, бобовых, кашах и хлебе, способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике.

Бактерии перерабатывают компоненты пищи, которые не перевариваются собственными ферментами человека и вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, включая бутират.

Во время исследования ученые разделили мышей на группы согласно возрасту и доле (низкой или высокой) пищевых волокон в корме. Ученые оценивали уровень бутирата в крови грызунов и концентрацию провоспалительных веществ в кишечнике.

Оказалось, что рацион питания с высоким уровнем пищевых волокон значительно повышал уровень бутирата и уменьшал воспаление в кишечнике у старых грызунов.

Специалисты также оценили активность связанных с воспалительными процессами генов в микроглии – иммунных клеток в центральной нервной системе. Оказалось, что под действием бутирата количество белков, которые могли бы нанести вред нейронам, снижалось. Подобный механизм существует и у людей, однако для подтверждения его наличия необходимы новые исследования.