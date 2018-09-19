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Медики уверены, что йогурт может быть опасен для здоровья

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Йогурт
18:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Магазинные йогурты, даже органические, могут быть опасными из-за состава продукта.

Ученые из британского Университета Линдса проверили почти 1000 самых популярных видов йогурта. Они установили, что почти все йогурты содержат большое количество сахара. Именно поэтому ученые не советуют давать их маленьким детям.

Наиболее опасными для здоровья оказались десертные йогурты. В 100 граммов продукта содержится 17 граммов сахара (4 чайные ложки сахара). Для детей дневная норма потребления сахара составляет 19 граммов. Дневная норма сахара для взрослого – 24 грамма в день. Поэтому у ребенка, который употребляет йогурт, а потом еще сладкие продукты, дневная норма резко увеличивается.

Меньше всего сахара в греческих и натуральных йогуртах: в 100 г продукта обнаружили 5 граммов сахара.

Сколько сахара в йогурте?

  • Десертные – 16,4 г на 100 г;
  • Органические – 13,1 г на 100 г;
  • Ароматизированные – 12 г на 100 г;
  • Фруктовые – 11,9 г на 100 г;
  • Детские – 10,8 г на 100 г;
  • Из молочных заменителей – 9,2 г на 100 г;
  • Питьевые – 9,1 г на 100 г;
  • Натуральные и греческие – 5 г на 100 г.
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Новости шоу бизнеса, Вред, Здоровье, Йогурт, Опасность, Организм, Питание.
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