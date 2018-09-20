Медики доказали вред для здоровья от ночной работы.

Ученые выяснили, как связаны работа в ночную смену и повреждение ДНК. Работу по ночам давно связывают с повышенным риском ожирения, диабета и рака. Руководитель недавнего исследования Парвин Бхатти (Parveen Bhatti) считает, что новые результаты дают этому объяснение. По его данным, в организме тех, кто работает в ночную смену, снижена способность устранять повреждения ДНК. Это заметно по содержанию химического вещества 8-оксо-dG. Оно выводится с мочой, когда организм восстанавливает поврежденную ДНК.