Чтобы подтвердить истинность своих слов, ученые провели несколько экспериментов.
Чтобы подтвердить истинность своих слов, ученые провели несколько экспериментов. Для первого они пригласили полсотни добровольцев, разделив их на две равные группы.
Чтобы подтвердить истинность своих слов, ученые провели несколько экспериментов. Для первого они пригласили полсотни добровольцев, разделив их на две равные группы.
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