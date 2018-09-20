Врачи обнаружили неожиданную причину возникновения рака

Для исследования привлекли грызунов без микрофлоры, у которых был активирован фактор транскрипции ATF6. Это соединение влияет на работу генов, которые вовлечены в развитие клеточного стресса. Гены включаются и пытаются восстановить функции клетки через остановку синтеза белков и активацию белковых соединений.

Если же реакция на не свернутые белки оказывается неэффективной, то запускается процесс программируемой клеточной гибели. Но сама по себе реакция не приводит к возникновению злокачественных новообразований.

Ученые обнаружили, что при трансплантации микрофлоры в кишечнике животных начинают развиваться раковые опухоли.

Специалисты также проанализировали данные, полученные при обследовании 541 пациента с раком толстой кишки. В тех случаях, когда наблюдалась повышенная активность ATF6, у больных увеличивался риск рецидива. Вывод ученых таков: хроническое воспаление в кишечнике не влияет на вероятность развития колоректального рака. Открытие поможет выяснить, какие компоненты микрофлоры влияют на течение заболевания, и разработать микробную терапию рака.