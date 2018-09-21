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Продукты, которые стоит добавить в осенний рацион каждому

Молочные продукты
14:33 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: recept-2u.com.ua

Новости шоу бизнеса: Осенью многие люди жалуются на упадок жизненного тонуса и настроения.

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала обязательно включать в осенний рацион питания продукты, которые способствуют выработке гормона серотонина, называемого также "гормоном радости". Этот гормон играет важную роль в работе нервной системы.

В частности, по словам специалиста, от осенней хандры эффективно спасают жирные молочные продукты – в них содержится триптофан, который помогает выработке серотонина. Особенно полезен в этом плане твердый сыр, его употребление помогает от вспышек раздражения и бессонницы.

Также для активизации производства серотонина хороши грибы, в особенности вешенки, и орехи. Эти продукты отличаются высоким уровнем витаминов группы В, которые необходимы для превращения триптофана в нейромедиатор серотонин.

Другой богатый витаминами В источник – это бобовые.

Еще один эффективно улучшающие настроение продукт –бананы. Они обогащены веществами, взывающими чувство, сходное с эйфорией, помогают при хронической усталости.

Помимо этого почти мгновенно повышает эмоциональный тонус, бодрит, дарит работоспособность и энергичность шоколад. Эксперт посоветовала предпочитать темный. Вошли в этот список "лекарств" от осенней хандры и другие продукты, отличающиеся высокой концентрацией триптофана, необходимого для выработки серотонина – ставрида, курятина и куриные яйца, говядина.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Диетолог, Молочные продукты, Осенний рацион, Продукты, Рацион.
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