Диетологи рассказали, кому нельзя худеть

Большинство популярных диет предполагают серьезные ограничения в рационе, вследствие чего организм лишается многих витаминов и микроэлементов и начинает испытывать сильный стресс. Существуют категории людей, для которых похудение несет опасность и может привести к различным проблемам со здоровьем.

Даже при наличии лишнего веса категорически противопоказано садится на жесткие и низкокалорийные диеты детям и подросткам. Привести фигуру в порядок необходимо за счет перехода на правильное питание (в меню должны присутствовать правильные жиры, много белков и полезных углеводов: фрукты, овощи, крупы) и усиленной физической нагрузки.

Медики запрещают думать о похудении также женщинам во время беременности и в период грудного вскармливания. Недостаток витаминов, минералов и аминокислот негативно сказывается на здоровье матери и плода и может спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. Не нужно отказываться от здорового и сбалансированного питания в период кормления ребенка, соблюдая жесткую диету, вы рискуете получить гормональный сбой и нарушение обмена веществ.

Похудение противопоказано также людям, которые имеют сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой, почками, сердцем и различные заболевания пищеварительной системы: гастрит, язва, панкреатит, холецистит, синдром раздраженного кишечника.