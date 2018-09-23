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Диетологи рассказали, кому нельзя худеть

Блокнот
02:50 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики не разрешают думать о похудении женщинам во время беременности и в период грудного вскармливания.

Большинство популярных диет предполагают серьезные ограничения в рационе, вследствие чего организм лишается многих витаминов и микроэлементов и начинает испытывать сильный стресс. Существуют категории людей, для которых похудение несет опасность и может привести к различным проблемам со здоровьем.

Даже при наличии лишнего веса категорически противопоказано садится на жесткие и низкокалорийные диеты детям и подросткам. Привести фигуру в порядок необходимо за счет перехода на правильное питание (в меню должны присутствовать правильные жиры, много белков и полезных углеводов: фрукты, овощи, крупы) и усиленной физической нагрузки.

Медики запрещают думать о похудении также женщинам во время беременности и в период грудного вскармливания. Недостаток витаминов, минералов и аминокислот негативно сказывается на здоровье матери и плода и может спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. Не нужно отказываться от здорового и сбалансированного питания в период кормления ребенка, соблюдая жесткую диету, вы рискуете получить гормональный сбой и нарушение обмена веществ.

Похудение противопоказано также людям, которые имеют сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой, почками, сердцем и различные заболевания пищеварительной системы: гастрит, язва, панкреатит, холецистит, синдром раздраженного кишечника.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вред похудения, Диета, Кому нельзя худеть, Похудение.
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