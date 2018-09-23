Врачи выяснили, что поможет снизить уровень смертности

Китайские ученые в течение 16 лет наблюдали за диетой более 240 тыс. мужчин и 180 тыс. женщин и по результатам проведенного исследования назвали продукт, снижающий уровень смертности.

Выводы китайских ученых свидетельствуют, что уровень смертности снижается у тех, кто регулярно употребляет небольшие порции рыбы и продукты с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами.

Оказалось, что мужчины, которые регулярно употребляют рыбу, на 10% реже страдают от заболевания сосудов и на 37% – печени. А у женщин на 38% снижается риск возникновения болезни Альцгеймера.

По мнению исследователей, регулярное употребление рыбы также снижает риск смерти от онкологических и острых респираторных заболеваний.

При этом специалисты акцентируют внимание на том, что при жарке рыба теряет большинство своих полезных свойств. Источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот также являются семена льна, шпинат, картофель и морепродукты.