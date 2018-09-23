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Врачи выяснили, что поможет снизить уровень смертности

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Рыба
10:33 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики выяснили, что снижает уровень смертность ни что иное, как употребление в пищу рыбы.

Китайские ученые в течение 16 лет наблюдали за диетой более 240 тыс. мужчин и 180 тыс. женщин и по результатам проведенного исследования назвали продукт, снижающий уровень смертности.

Выводы китайских ученых свидетельствуют, что уровень смертности снижается у тех, кто регулярно употребляет небольшие порции рыбы и продукты с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами.

Оказалось, что мужчины, которые регулярно употребляют рыбу, на 10% реже страдают от заболевания сосудов и на 37% – печени. А у женщин на 38% снижается риск возникновения болезни Альцгеймера.

По мнению исследователей, регулярное употребление рыбы также снижает риск смерти от онкологических и острых респираторных заболеваний.

При этом специалисты акцентируют внимание на том, что при жарке рыба теряет большинство своих полезных свойств. Источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот также являются семена льна, шпинат, картофель и морепродукты.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Медицина, Питание, Польза, Рыба.
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