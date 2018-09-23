Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4522597-vrachi-nazvali-glavnyie-produktyi-kotoryie-pomogut-snizit-davlenie.html
Врачи назвали главные продукты, которые помогут снизить давление
12:31 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Высокое артериальное давление может привести к серьезным осложнениям, если его не лечить.
Одним из способов предотвращения этой ситуации является соблюдение здоровой, сбалансированной диеты. Специалисты из Американской кардиологической ассоциации рекомендуют чаще употреблять в пищу продукты, богатые калием, чтобы снизить высокое кровяное давление.
По их словам, калий снижает количество соли в организме, способствуя ее выведению через мочу. Кроме того, это вещество помогает снять напряжение в стенках кровеносных сосудов.
Врачи назвали 7 продуктов, которые помогут нормализовать давление:
- картофель (в том числе сладкий картофель);
- бананы;
- томатный соус без сахара;
- апельсиновый сок;
- йогурт;
- обезжиренное молоко;
- тунец (но не консервированный).
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