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Врачи назвали главные продукты, которые помогут снизить давление

Давление
12:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Высокое артериальное давление может привести к серьезным осложнениям, если его не лечить.

Одним из способов предотвращения этой ситуации является соблюдение здоровой, сбалансированной диеты. Специалисты из Американской кардиологической ассоциации рекомендуют чаще употреблять в пищу продукты, богатые калием, чтобы снизить высокое кровяное давление.

По их словам, калий снижает количество соли в организме, способствуя ее выведению через мочу. Кроме того, это вещество помогает снять напряжение в стенках кровеносных сосудов.

Врачи назвали 7 продуктов, которые помогут нормализовать давление:

  • картофель (в том числе сладкий картофель);
  • бананы;
  • томатный соус без сахара;
  • апельсиновый сок;
  • йогурт;
  • обезжиренное молоко;
  • тунец (но не консервированный).
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Новости шоу бизнеса, Высокое давление, Давление, Здоровье, Помощь, Продукты.
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