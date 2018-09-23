Врачи назвали главные продукты, которые помогут снизить давление

Одним из способов предотвращения этой ситуации является соблюдение здоровой, сбалансированной диеты. Специалисты из Американской кардиологической ассоциации рекомендуют чаще употреблять в пищу продукты, богатые калием, чтобы снизить высокое кровяное давление.

По их словам, калий снижает количество соли в организме, способствуя ее выведению через мочу. Кроме того, это вещество помогает снять напряжение в стенках кровеносных сосудов.

Врачи назвали 7 продуктов, которые помогут нормализовать давление: