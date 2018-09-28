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Диетолог назвала продукты, которые помогут одолеть осеннюю депрессию

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Продукты
20:21 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
ukrinform.ru
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Употребление овощей и фруктов улучшает психологическое состояние человека.

"Осенью люди часто жалуются на плохое настроение или депрессивные состояния. Рацион питания может влиять на психологическое состояние человека. Яблоки (с кожурой), виноград, зеленый чай и лук являются природными антидепрессантами. Также антидепрессивными свойствами обладают пряности, в частности, корица, гвоздика, орегано и шафран. Старайтесь их использовать ежедневно. Палочку корицы полезно и вкусно добавлять в чай и кофе. Гвоздикой и орегано приправляйте мясо", - советует Скиталинская.

Диетолог подчеркнула, что для увеличения уровня серотонина завтрак следует дополнить куском банана или столовой ложкой ягод, это обеспечит организм нужным количеством глюкозы для лучшей работы мозга.

"Для хорошего настроения также следует увеличить потребление продуктов с витамином D, в частности, морепродуктов, рыбы. Очень хорошо соленые сельдь или скумбрию порезать на кусочки, накрошить туда лука и залить это растительным маслом и уксусом. В такой рыбе очень много сверхполезных веществ, улучшающих работу нервных клеток и обладающих противовоспалительными свойствами. Кроме рыбы, источником витамина D являются куриные яйца, сваренные так, чтобы желток был жидкий. Ежедневная норма витамина D — 800 МЕ или 1-2 капли (жирорастворимой формы). Количество дофамина увеличивает семечки подсолнуха и тыквы", - сказала Скиталинская.

Продукты, содержащие аспартам (сладкие напитки, жевательная резинка, сухие завтраки) очень плохо действуют на детей — последние будут разбалансированы, у них будет плохое настроение, невосприятие информации.

"Способствуют развитию депрессивных состояний продукты с высоким гликемическим индексом. Это — пирожные, хлеб, разнообразные булки, булочки, печенье. Старайтесь не есть пищу с высоким гликемическим индексом. Это пища, повышающая уровень глюкозы в крови. Однако после быстрого, резкого скачка глюкозы наступает состояние гипогликемии. И человек чувствует себя уставшим, ему нехорошо, хочется спать, есть еще больше. Если постоянно так питаться, рано или поздно наступит “день икс”, когда разовьется инсулинорезистентность и сахарный диабет. Он сейчас есть у очень мноих украинцев. И многие даже не знают о своем заболевании", - подчеркнула Скиталинская.

Она также подчеркнула, что половину “тарелки питания” должны наполнять овощи, фрукты и ягоды (свежие, вареные, соленые).

"Если мы хотим быть здоровыми, нужно ежедневно и каждый прием пищи употреблять зелень (которая богата фолатами), хотя бы несколько листиков. Наша пищеварительная и иммунная системы привычны к “зеленой пищи”. Так сложилось эволюционно, что зеленые растения активируют иммунную систему человека", - рассказала Скиталинская.

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Новости шоу бизнеса, Депрессия, Диетолог, Здоровье, Осень, Питание, Продукты.
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