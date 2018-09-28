Медики объяснили, почему люди стареют с разной скоростью

По словам ученых, 5% жителей планеты генетически запрограммированы на раннее старение и преждевременную смерть, даже если будут придерживаться всех возможных правил здорового образа жизни. А все из-за внутренних биологических часов – у одних людей он "отстает", у других очень "спешит". Поэтому по словам ученых, те люди, чьи биологические часы работают значительно быстрее, не доживают до 100 лет, несмотря на хорошее самочувствие и красивый вид.

Ученые убеждены, что существует так называемый ген старости, ускоряющий преждевременную смерть, несмотря на учет традиционных факторов риска (пол, курение, индекс массы тела, хронические болезни и т.п.). Поэтому некоторые люди именно по генетическим причинам обречены умереть раньше своих сверстников. Ученые пока ищут ответы на то, могут ли генетические изменения стать прямой причиной смерти или же они просто способствуют развитию определенных заболеваний, которые впоследствии приводят к летальному исходу. И могут ли "нормальные" биологические часы противостоять прогрессированию болезни. Также ученые планируют найти способ замедлять биологические часы.