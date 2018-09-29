Врачи назвали неоправданные методы борьбы с похмельем

Исследования предполагают, что похмелье может препятствовать способности концентрироваться и запоминать информацию. Однако исследования пока не нашли заслуживающих доверия средств от похмелья. Поэтому предлагаем вам анализ нескольких наиболее популярных методов: что работает, а что – нет.

Вода. Обезвоживание называют одним из наиболее частых симптомов похмелья. Алкоголь является мочегонным средством. Поэтому выпив около четырех напитков, организм может потерять 0,6 – 1 л жидкости.

Употребление большого количества алкоголя может провоцировать потливость, тошноту и диарею, что также приводит к потере жидкости. Как следствие, обезвоживание приводит к симптомам вроде жажды, слабости, сухости во рту и головокружению.

Выпитая вода может избавить от некоторых из этих симптомов, но обезвоживание также сопровождается электролитным дисбалансом. Поэтому кое-как с симптомами похмелья может справиться комбинация воды и электролитных добавок. Но и это не спасет от всех его проявлений.

Старый-добрый английский завтрак. Возможно, самым традиционным средством от похмелья является порция жирного бекона и яиц. Но является ли такой завтрак священным Граалем, способным нас исцелить? Еда вроде бекона, яиц и даже брокколи содержит аминокислоту цистеин, которая, по утверждению ученых, может сократить количество токсичного вещества ацетальдегида. Он производится организмом при переработке алкоголя.

Ацетальдегид отвечает за такие симптомы похмелья как учащенное сердцебиение, тошнота и рвота. Но очень немногие исследования подтверждают действие определенных продуктов при борьбе с похмельем. Впрочем, употребление пищи, содержащей белок, жиры и углеводы, перед выпивкой замедляет всасывание алкоголя. Так что, как говориться, лучше не пить на пустой желудок.

Кофеин. Одна из причин, по которой нам так плохо после употребления алкоголя, заключается в его влиянии на сон. Сон под воздействием алкоголя короче и менее качественный, но усталость, которую вы ощущаете, можно снять всенародно любимым стимулятором – кофеином.

Исследования показывают, что у людей, регулярно пьющих кофе, вырабатывается физическая зависимость. Это объясняет тот факт, что некоторым людям по утрам крайне необходима чашка кофе. Для таких людей чашка кофе или чая во время похмелья может оказаться неэффективной, если нужно улучшить мыслительные процессы и ускорить реакцию.

Рюмка для опохмела. Во время похмелья многие клянутся, что больше никогда не будут пить, другие убеждают, что выпивка способна снять утренние симптомы. Правда в том, что выпивка для похмелья может быть опасной. Важные органы вроде печени нуждаются во времени на восстановление. Официальные рекомендации гласят: лучше избегать алкоголя в течение 48 часов после предыдущего употребления спиртного.

Использование алкоголя для опохмела может свидетельствовать о расстройствах, связанных с употреблением алкоголя. Исследования говорят о том, что более частые похмелья связаны с повышенной вероятностью развития проблем, связанных со спиртным. Ученые пока не выяснили – дело в самом похмелье или повторяющемся употреблении алкоголя. Тем не менее, лечить похмелье алкоголем не советуют.

Лекарства. В последнее время фармацевтические компании выпускают все больше средств, которые вроде бы должны излечить от похмелья. Часто производители утверждают, что такие средства ускоряют выведение из организма токсического вещества ацетальдегида. Также заявляют, то лекарства должны уменьшить воспаление и ликвидировать химические изменения в мозге, вызванные алкоголем и влияющие на мышление.

Однако исследования говорят о том, что ни одно средство не способно излечить от похмелья. Хотя популярные лекарства могут принести незначительное облегчение и избавить от некоторых симптомов, но не существует ни одного научного доказанного способа настоящего излечения.

Похмелье – сложная комбинация физических и психологических симптомов, вызванных несколькими процессами в теле и в мозге. Более того, немногие методы борьбы с похмельем справляются с проблемами концентрации, памяти и быстроты реакции, равно как и с плохим настроением и повышенной тревожностью. Единственно верный способ избежать “трудного утра после бурного вечера” – это умеренное употребление от алкоголя, а то и вовсе отказ от него.