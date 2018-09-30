Врачи выяснили, что зубная паста вредна для здоровья

Диоксид титана обеспечивает продуктам идеально белый цвет, и его присутствие можно обнаружить не только в зубной пасте. Например, данное вещество содержит в себе жевательная резинка, крабовые палочки и другие продукты. Этот химикат долго считался совершенно безопасным. Было известно, что диоксид титана не вступает в реакцию с тканями и выводится из них, не разлагаясь, в первоначальном виде. Но, похоже, новые научные исследования пошатнули уверенность врачей в безопасности этого вещества.

Вопрос вреда диоксида титана остается открытым, заявила в интервью одному из телеканалов терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова. Врачи отметили, что "исследования, которые сейчас проводятся связывают влияние диоксида титана на воспалительные явления и образования опухолей".

Другой эксперт, терапевт Виктор Лишин сообщил, что диоксид титана не накапливается в организме подобно другим потенциально опасным химическим веществам, и делать выводы о вреде этого вещества рано. Одновременно врач рассказал, что в проведенных в последнее время исследованиях ученые делали вывод о том, что диоксид титана способен активировать влияние других химикатов. Таким образом, ученым еще предстоит окончательно решить, насколько опасен этот компонент зубных паст – основания для подозрений уже появились.