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Названы лучшие методы, чтобы избавится от второго подбородка в домашних условиях

Второй подбородок
22:50 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
healthystyle.info
Фото: l-stail.ru

Новости шоу бизнеса: Хорошим средством для борьбы со вторым подбородком являются холодные компрессы.

Второй подбородок у женщин встречается, довольно часто. Данный изъян является внешне эстетическим дефектом, и не несет в себе никаких плохих качеств. Чаще всего причинами появления ещё одного "подбородка" являются возрастные изменения, либо лишний вес.

Также второй подбородок может появиться и в молодом возрасте, если у вас есть к этому предрасположенность, доставшаяся по наследству. Неправильная осанка, постоянный сидячий образ жизни, мягкие высокие подушки и резкое похудение также могут служить причинами его возникновения.

Для того чтобы исправить ситуацию и вернуть себе красоту можно прибегнуть к помощи специалистов в салонах красоты, либо самостоятельно используя народные средства от второго подбородка.

Прежде чем приступить к работе над собой, нужно помнить, что это задача не из легких и быстрого результата вы не добьетесь, причем после достижения цели вам придется постоянно его поддерживать. Если вы снова после того как уберете подбородок, вернетесь к прежнему образу жизни, то он вновь появиться на вашем лице.

Если причиной появления стал лишний вес, то чтобы избавить от второго подбородка вам нужно постепенно начинать худеть. Благодаря медленному похудению кожа не будет провисать, а наоборот растянется по новой форме лица.

Обязательно следите за своей осанкой, постарайтесь постоянно ходить и сидеть с прямой спиной и шеей. Это будет несколько сложно на начальных этапах, но уже через пару недель вы привыкните и даже не вспомните, что было раньше. Кроме этого, если вы обладательница высокой мягкой подушки, то постарайтесь сменить ее на невысокую и жесткую или вообще замените валиком. Это поможет убрать не только подбородок, но и избавиться от морщин.

Хорошим средством для борьбы со вторым подбородком являются холодные компрессы. Чтобы сделать компресс, нужно взять небольшое махровое полотенце сложенной по длине, после чего смочите его водой и отожмите. Теперь возьмите полотенце с двух концов и похлопывайте им по подбородку. Если делать 3 подхода по 10 раз ежедневно, в течение недели, то вы уже сможете увидеть первые результаты. После того как вы все сделаете, сполосните подбородок холодной водой и затем нанесите любую маску для дряблой или увядающей кожи.

Также можно делать специальные упражнения, чтобы убрать второй подбородок. Такого рода упражнения в основном направлены на укрепление мышц шеи и корректировку овала лица. Среди упражнений есть наклоны головы и произнесение звуков, также можно делать одно упражнение которое помогает избавиться от храпа совместно с избавлением от второго подбородка. Для этого нужно кончик языка двигать от основания верхних зубов до внутренней части гортани, кончик языка должен скользить по небу внутрь, при этом рот необходимо закрыть.

Салоны красоты также предлагают свои способы, которые помогут решить вашу проблему. Для консультации стоит обратиться к ним напрямую, чтобы они посоветовали какая процедура вам необходима. Какой из вариантов выбрать решать только вам, но если вы заставите себя убрать второй подбородок, то, несомненно, преобразитесь в лучшую сторону.

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