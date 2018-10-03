Польза мяты для организма, о которой вы даже не догадывались.

Польза мяты для организма, о которой вы даже не догадывались. Мята перечная в своём составе несёт огромное количество полезных питательных веществ, благодаря чему её употребление становится крайне полезным для здоровья. Это растение достаточно распространено и легко доступно. Ежедневное заваривание чая с листьями мяты перечной – это простой способ пополнения организма витаминами, питательными и биологически-активными веществами. В свежем виде листья мяты можно добавлять в салаты или супы. Полезные свойства мяты перечной дают возможность применять её в качестве профилактического или лекарственного средства.