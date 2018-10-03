Медики рассказали, какой овощ полезен для сердца

По словам специалистов, в осенний сезон для поддержания функций и укрепления сердца нужно обязательно включать в рацион блюда из тыквы, чьи полезные свойства просто невозможно переоценить. Тыкву считают главным овощем для защиты от атеросклероза – убийцы кровеносных сосудов: употребление ее мякоти и семечек улучшает состояние стенок сосудов, повышая их эластичность.

За счет богатого содержания пектиновых волокон тыква может стимулировать выведение из организма токсинов, избыточного холестерина. Кроме того, тыква отличается высокими уровнями бета-каротин, витамина А.

Благодаря существенному содержанию витамина А тыква улучшает состояние органов системы зрения. Крайне полезен тыквенный сок: насыщенный калием, он обладает способностью выводить лишнюю воду из организма и устранять отеки. Кроме того, тыквенный сок нормализует работу кишечника.

"Блюда из тыквы следует употреблять тем, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы, такими как гипертония, атеросклероз, недостаточность кровообращения. Очень полезна тыква и для людей, которые больны гепатитом, хроническим холециститом", - сообщили научные специалисты.