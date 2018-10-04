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Медики назвали продукт, который подарит долголетие

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Черный шоколад
16:37 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали, что черный шоколад имеет интересное свойство, которое может подарить долголетие.

Диетолог Роб Хобсон уверен: в обычном шоколаде скрывается универсальное средство, дарящее долголетие. И употреблять его стоит каждый день. Секрет в какао, которое способно стабилизировать выработку дофамина. Это соединение также известно, как гормон удовольствия. В целом эффект какао можно сравнить с самыми продвинутыми витаминными комплексами.

Какао - источник минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, который помогает сохранять здоровье костей и способствует мышечному расслаблению. Также шоколад с высоким содержанием какао может стать неплохим источником железа. А оно связано с выработкой эритроцитов.

В свою очередь, цинк, являющийся важным компонентом какао, способствует обновлению клеток. Еще шоколад может повышать уровень фенилэтиламина. Это химическое вещество - начальное соединение для некоторых природных нейромедиаторов. При оптимальной концентрации фенилэтиламина дольше сохраняется молодость мозга, когнитивные способности человека.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Долголетие, Здоровье, Какао, Свойство, Черный шоколад, Шоколад.
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