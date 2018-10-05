Что убивает украинцев: Минздрав уже устал предупреждать

Украинцы среди самых болезненных наций мира. В рейтинге здоровья от ВОЗ мы занимаем 97 место из 156. Хуже ситуация, чем у нас, только в Африке, Афганистане и в бедных арабских странах. Продолжительность жизни у нас еще ниже, чем в Европе.

Причина – неправильное питание, малоподвижный образ жизни, пьянство и бедность. Здоровье населения зависит от медицины не более чем на 10%. И сколько денег ни вкладывай, люди не перестают от этого болеть. Проблема в том, что украинцы сами себя убивают. Медленно, но эффективно.

В Минздраве заявляют, что главным врагом здоровья украинцев является неправильный образ жизни.

Здоровый образ жизни – вот, что может существенно улучшить ситуацию и правильное питание, которое становится трендом.

"От образа жизни напрямую зависит его качество и продолжительность. Никаких „но“ здесь нет. Более 80% смертей в Украине вызвано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни", - отметила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Люди в первую очередь сами должны заботиться о собственном здоровье. И рецепт очень прост: увеличить спортивные нагрузки (или хотя бы привнести их в свою жизнь), ограничить употребление алкоголя, жирной пищи, холестерина, бросить курить... То есть нужно больше двигаться, а вместо бутербродов с маслом есть овощи. И главное - помнить, что 90% успеха в профилактике зависит не от государственных программ, а от самого человека.