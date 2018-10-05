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Эффективные способы, которые помогут избавится от отеков под глазами

Отеки под глазами
15:21 Сегодня Телеграф
elle.ua
Фото: lifestyle.com.ua

Новости шоу бизнеса: Косметологи назвали сечь проверенных способов.

Кожа вокруг глаз - индикатор состояния здоровья. Усталость, недосып или бокал вина накануне вечером оставляют следы именно под глазами в виде темных кругов или мешков.

Избавиться от них возможно, но вначале стоит найти источник их возникновения.

Причины появления темных кругов под глазами

Хроническое недосыпание. Возьмите за правило спать не менее 7 часов. Для организма катастрофически не хватает 4-5 часов. Потом недосыпание выливается в бледность, красные глаза и синяки под глазами.

Стрессы. Нарушение сна может быть следствием и стрессовых ситуаций. Проблемы на работе или в личной жизни губительно влияют на нервную систему, в следствии чего могут быть нарушены внутренние процессы в организме. В частности, это приводит к изменениям гармонального фона, а результат вы можете видеть на лице. В этом случае советуем обратиться к невропатологу, энокринологу или гинекологу.

Неграмотный рацион. Жареное, острое, копченое и жирное очень вредное для состояния периорбитальной зоны. Кроме того, любовь к кофе и алкоголю усугубляет проявление темных кругов и отеков.

Аллергия. Реакция на пыль, цветущие растения, шерсть животных, холодный воздух приводит к слезотечению и зуду. Веки раздражаются и возникают круги красноватого оттенка.

Анемия и недостаточное кровообращение. Чтобы узнать это ли причина мешков под глазами - обратитесь к доктору и сдайте соответствующие анализы.

Другие причины. Темные круги также могут быть следствием диет, длительного приема антибиотиков и гормональных препаратов.

Избавиться от темных кругов с помощью косметики

Крем с витамином А. Высокоэффективное питательное средство для ухода за кожей вокруг глаз. Оно содержит большое количество ретиноевой кислоты.

Крем с койевой кислотой или гидрохиноном. Обладает мощным отбеливающим эффектом и значительно сокращает потемнение кожи на тонких участках.

Крем с кофеином. Он помогает сокращать кровеносные сосуды, стимулируя их к активной деятельности.

Крем с эпидермальным фактором роста. Одно из эффективнейших ухаживающих средств для борьбы с синяками.

Избавляемся от мешков с помощью народных средств

Сметанная маска

Смешайте мякоть огурцов со сметаной, измельченной петрушкой и кинзой. Полученную кашицу уложите в марлечку и оставьте под глазами на 20 минут.

Картофельная

Сырая картошка отлично отбеливает кожу. Смешайте мелко порезанный картофель с подогретым молоком.

Творожная

Разомните жирный творог и добавьте к нему несколько капель крепкого чая. Из полученной массы слепите лепешки и приложите к области вокруг глаз.

Ореховая

10 г измельченных грецких орехов смешайте с теплым сливочным маслом. Добавьте 4 капли гранатового или лимонного сока. Нанесите на область вокруг глаз на 20-25 минут.

Из петрушки

Измельчите в блендере 20 г свежей петрушки и добавьте к ней 3 капли лимонного сока.

Эффективные компрессы

Отличным вспомогательным средством будет протирание области вокруг глаз кусочками косметического льда, сделанными из отвара шалфея, петрушки, ромашки, василька и укропа.

Для этого стоит заварить столовую ложку цветков в кружке воды (250 мл) и дать ей настояться не менее 30 минут. Остудить отвар, залить в форму для льда.

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