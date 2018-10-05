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Певица Джамала порадовала поклонников стильным образом

Джамала
15:14 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица выложила новый снимок в свой Instagram.

Украинская исполнительница Джамала выложила в Instagram новый, достаточно чувственный снимок.

На фото звезда стоит у стены в джинсах и трендовой объемной джинсовой куртке. Под которой виднеется лишь несколько тонких полосок тесьмы от бюстгальтера. При этом выглядит это совсем не пошло.

Снимок певица подписала так:"Пятница! Неделя была максимально насыщенной .сегодня ещё парочка важных дел и думаю я заслужила на маленькую вечеринку!"

Снимок уже по достоинству оценили подписчики Джамалы, которые не стесняются выражать свое восхищение ее новым образом.

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