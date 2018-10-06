Врачи рассказали, что с помощью авокадо можно сбросить лишний вес.

Специалисты Национальных служб здоровья и питания США в течение 7-ми лет провели эксперимент, в ходе которого изучали пищевые привычки американцев. Обработав полученные данные, исследователи выяснили, что употребление в пищу авокадо было связано с общим лучшего качества питания. Кроме этого они пришли к выводу, что регулярное потребление авокадо способствует повышению уровня хорошего холестерина, снижению риска метаболического синдрома и массы тела, а также индекса массы тела (ИМТ) и окружности талии.