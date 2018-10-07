Косметологи назвали главные ошибки ухода за волосами

Уход за волосами включает в себя много пунктов, начиная от температурного режима воды, заканчивая выбором правильной расчески. Звучит очень просто? Казалось бы, простые манипуляции, но они отнимают довольно много времени. Особенно утром, когда нужно бежать на работу и ничего не успеваешь.

Моете голову горячей водой

Для того, чтобы иметь красивые блестящие волосы, нужно научиться контролировать температурный режим воды, а контрастные переходы теплой и слегка холодной воды стимулируют рост.

Используете шампунь для волос один раз

Любой шампунь нужно наносить два раза. Первый — для очищение от грязи, а второй — для получения желаемого эффекта (например, восстановления волос). Лучше всего иметь пару баночек в своем арсенале и чередовать их время от времени. Это не будет вызывать привыкания и пересушивать волосы.

Носите полотенце на голове

Это удобно, но провоцирует ломкость и секущиеся кончики. Выход есть! Дайте волосам подсохнуть (10-15 минут). Просто промокните полотенцем (лучше всего из микрофибры). Именно этот материал наименее травмирует кутикулу. У вас будет время сделать кофе, а затем приступить к горячей укладке.

Вам не нужно масло для волос

Вам не нужно масло для волос, оно же все равно не спасет уже поврежденные волосы. Масло содержит очень много полезных компонентов, которые восстанавливают, питают и насыщают волосы. Отличная альтернатива обычной термозащите.

Пользуетесь самой дешевой расческой для волос

Кто бы мог подумать, что расческа для волос станет "препятствовать" росту. Хороший аксессуар будет не только распутывать волосы, но и массажировать кожу головы (за счет зубчиков), что активизирует проникновение любых компонентов косметических средств. Например, ампул от выпадения.

Главный враг в уходе за волосами и кожей — спешка. Дополнительные 15 минут утром смогут "спасти" ваши кончики от расплаты за ошибки при мытье головы.