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Медики объяснили, почему возникают синяки
22:18 Вс, 7 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: lifehacker.ru

Новости шоу бизнеса: Почти у каждого человека по крайней мере однажды появлялись синяки, а у некоторых их можно видеть постоянно.

Почему же возникают синяки и какие процессы в это время происходят в нашем организме? Дело в том, что когда мы травмируемся, капилляры под кожей разрываются, и именно это вызывает синяки.

"Когда красные кровяные тельца – эритроциты – попадают в соседние ткани, то умирают. Это вызывает ответ иммунной системы, поэтому клетки под названием фагоциты поглощают красные кровяные тельца и переваривают вещество под названием гемоглобин. Именно распад гемоглобина и вызывает изменение цвета: от бордово-синего до желтого и зеленого, а тогда и до коричневого. Это проходит через две недели", – объясняет доктор Карстен Флор из Института дерматологии Королевского колледжа Лондона.

После травмирования кожа изменяет свой цвет: от бордово-синего до желтого и зеленого, а после и до коричневого. Заметим, что синяки чаще бывают у пожилых людей или пациентов, принимающих лекарства, истончающие кожу.

Также еще одной причиной такого явления у некоторых людей может быть болезнь. К примеру, нарушение свертываемости крови из-за недостатка витаминов, или же иммунная система по какой-то причине решила атаковать малые кровеносные сосуды в коже, или даже внутри тела, и тогда это называется аутоиммунным заболеванием.

"Синяки требуют отдельного лечения. Если они болят, то пакет замороженного гороха – отличный выход, поскольку он подходит для всех изгибов тела и его можно положить где угодно. Только берегите вашу кожу от слишком холодных предметов, ведь тогда вы может получить обморожение", – добавляет специалист.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Гематома, Капилляры, Медики, Причины, Причины возникновения, Синяк, Эритроциты.
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