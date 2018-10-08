Эксперты описали пять наиболее частых причин.

Среди причин потери волос есть как то, на что можно повлиять, так и то, что изменить невозможно. Потеря волос превращает жизнь многих людей в настоящий ад. Специалисты решили разобраться с причинами выпадения волос и озвучили топ 5 причин, из-за которых люди сталкиваются со злосчастным недугом. Ольга Грин – врач-дерматолог, член Ассоциации врачей интегральной антивозрастной медицины и трихиолог в салоне красоты – сообщила 5 основных причин, из-за которых волос на расческе остается все больше, а на голове – меньше.