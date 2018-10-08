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Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние 9 октября 2018
14:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Новолуние - это фаза, которая отличается резким спадом энергии, что может сказаться на жизни и самочувствии людей.

Чтобы провести 9 октября с пользой и избежать негативных последствий, нужно придерживаться определенных правил. Несмотря на то, что новолуние - не такая опасная фаза, как полнолуние, его влияние может быть опасным.

Новолуние 9 октября 2018 года: что нельзя делать 9 октября

Некоторые действия лучше не совершать в этот день, так как они могут повлечь за собой немало проблем. Старайтесь следить за тем, что произносите, так как любое сказанное слово может обернуться против вас. Никому не рассказывайте о своих намерениях, желаниях, страхах и переживаниях, а также не конфликтуйте с окружающими. Молчание и спокойствие помогут вам избежать неприятностей.

Планировать новые дела 9 октября можно, но вот реализовывать планы лучше позднее. В этот день энергетика ночного светила еще очень слаба, поэтому воплотить запланированное в полной мере не получится.

Если у вас и возникли проблемы со второй половинкой, выяснять отношения, а тем более разрывать их лучше в другой день. Влияние лунного диска во время Новолуния может отразиться на вашем эмоциональном состоянии, сделав вас более чувствительными и восприимчивыми.

Возможно, уже на следующий день вы и ваш партнер сможете прийти к примирению и сохранить свои отношения. Ходить по магазинам в новолуние - не самая хорошая идея. Есть риск потратить деньги нецелесообразно.

Стрижка в этот день может лишить вас удачи и жизненных сил, поэтому данную процедуру рекомендуется отложить на более подходящее время.

Новолуние 9 октября 2018 года: что можно делать

В новолуние астрологи советуют не боятся мечтать: ваши даже самые смелые грезы могут материализоваться. Новолуние 9 октября - прекрасный день для избавления от вредных привычек. Например, если вы давно мечтали бросить курить, сделайте это в первый день лунного цикла. И ваши шансы избавиться от нехорошей привычки будут гораздо больше, чем в любой другой лунный день.

Также полезно 9 октября сделать разгрузочный день, чтобы очистить организм от всего лишнего. Первый день лунного цикла следует провести в отличном настроении, тогда весь месяц вам будут сопутствовать удача и радость.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 9 октября, Астрологи, Новолуние, Новолуние 9 октября, Приметы, Что можно делать, Что нельзя делать.
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