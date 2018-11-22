Продукты, потребление которых замедлят процессы старения Молодой вид сам себя не сохранит. В этом вопросе очень важно правильное питание и соответствующий уход за собой. Нельзя просто так взять и начать выглядеть хорошо. Все это - тяжелейший труд и борьба самого с собой. Начать, пожалуй, лучше всего с рациона. Как насчет того, чтобы добавить данные продукты в свое меню?