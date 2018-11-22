Долой болезни: повышаем иммунитет с помощью продуктов Иммунитет – это способность организма сопротивляться различного рода инфекциям и онкологическим заболеваниям. Чтобы иммунитет был крепким, помимо закаливания и занятий спортом, нужна еще одна превентивная мера – правильное, сбалансированное питание. Какие же именно продукты повышают иммунитет?