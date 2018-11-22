Что форма носа может рассказать о характере человека

Новости шоу бизнеса: Кстати, форма носа – это то, что может запросто породнить вас со знаменитостью.

Присмотревшись повнимательнее, можно обнаружить все, даже самые необычные формы носа у любимых ктеров и певцов. А знали ли вы, что форма носа может рассказать кое-что о вашем характере? Нет? Тогда переходите к списку ниже и узнайте о себе что-то новое.

Вот 10 наиболее распространенных форм носа в мире.

Римский нос

Этот нос получил свое название благодаря древнеримским скульптурам. Его отличительной особенностью является небольшой бугорок посередине.

Эта форма носа довольно распространена, она встречается у таких знаменитостей, как София Коппола и Марк Цукерберг.

Римский нос встречается у тех, кто любит оказывать влияние на других. Вы считаете себя сострадательным лидером и тем, кто способен сделать мир лучше.

Нубийский нос

Многие знаменитые лица украшены нубийским носом, например, он встречается у Бейонсе, Рианны и Барака Обамы.

Это также самый распространенный нос в мире, в основном характерный для людей африканского и восточно-азиатского происхождения.

Он отличается небольшой длиной, но при этом является широким.

Люди, у которых такая форма носа, чрезвычайно креативны и страстны. Их харизма привлекает людей, и с ними легко подружиться.

Курносый нос

Этот нос, изогнутый на кончике, является одной из самых желанных форм носа в мире. Такую форму можно встретить у Эммы Стоун, Кэри Маллиган и Виктории Бекхэм.

Даже Майкл Джексон сделал ринопластику, чтобы получить такой нос, хотя все закончилось не слишком хорошо.

По словам израильского профессора Абрахама Тамира, около 13 процентов людей являются обладателями курносого носа.

Этот нос принадлежит тем, кто оптимистичен и дружелюбен. Людям нравится ваша игривость, а когда ситуация накаляется, они знают, что могут вам доверять.

Греческий нос

Греческий нос известен как прямой, длинный, узкий, без горбинок.

Это еще одна форма, которая популярна среди людей, которые задумали ринопластику. У многих знаменитостей и супермоделей греческий нос.

Обладателей этого носа характеризует трудолюбие и амбициозность. Их сильная природа позволяет им достигать целей, даже если путь тернист.

По словам Тамира, только три процента людей имеют такую форму носа.

Вздернутый нос

Этот нос отмечен более мягкой, круглой формой на кончике, но имеет небольшую курносость, подобно одноименной форме.

Среди знаменитостей такой нос можно встретить у Дженнифер Лоуренс, Скарлетт Йоханссон и Хелен Миррен. Согласно исследованию Тамира, лишь у пяти процентов обследованных им людей он обнаружил такую форму.

Люди, у которых вздернутый нос, очень нежны и имеют хорошее чувство юмора. Люди никогда не скучают в вашем присутствии!

Толстый нос

Толстый нос отличается большой, выступающей формой. Согласно исследованию Тамира, более 24 процентов людей являются обладателями такого носа, поэтому он считается наиболее распространенным.

Но только потому, что этот нос громоздкий, это не значит, что он непривлекателен. Его можно обнаружить у таких знаменитостей, как Марк Руффало и Альберт Эйнштейн, и их лица сложно отнести к некрасивым.

Люди, у которых крупный нос, являются мыслителями и любят читать книги. Они проводят всю свою жизнь за приобретением знаний.

Нос с горбинкой

Нос с горбинкой, который имеет весьма заметное искривление и выглядит грубовато по сравнению с римским, довольно распространен.

Многие люди, которые рождаются с этим носом, мечтают исправить его с помощью ринопластики. Однако далеко не все знаменитости решили расстаться с такой отличительной особенностью.

Люди, у которых такая форма носа, как правило, сомневаются во всем. Их девизом могла бы стать фраза: «Я должен увидеть, чтобы поверить».

Никсоновский нос

Никсоновский нос действительно единственный в своем роде, отмеченный прямотой и длиной.

Согласно исследованию Тамира, менее процента населения имеет такой нос.

Если вы обладатель этой редкой формы, вы хороши в быстром принятии решений. Вы также не выберите какой-то путь, если не будете уверены, что он единственно верный.

Нос картошкой

Вот еще один редкий нос! Нос картошкой отмечен большим округлым кончиком.

Эти носы получили плохую репутацию благодаря мультфильмам, в которых их преувеличивают, но такой нос есть у большого числа людей, в том числе знаменитостей. Например, у Билла Клинтона и австралийского актера Лео МакКерна.

Известно, что люди, у которых такая форма носа, очень мудры. Окружающие любят проводить время с вами и слушать, что вы говорите.

Ястребиный нос

Ястребиный нос отмечен изогнутостью, которая напоминает клюв.

Среди знаменитостей такой нос у Сары Джессики Паркер и Эдриена Броуди.

Люди, у которых такая форма носа, являются умными и наблюдательными. Вам нелегко ужиться с большинством, и вы тщательно выбираете круг общения.