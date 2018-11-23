Медики назвали возможные признаки опухоли головного мозга

Новости шоу бизнеса: Опухоль может образоваться в мозге, но иногда рак развивается в других органах, со временем распространяясь в мозг.

Как правило, она представляет собой новообразование, возникающее вследствие аномального деления клеток мозга или близлежащих тканей. Существуют различные типы опухолей головного мозга. Некоторые из них злокачественны, в то время как другие не являются раком, но в любом случае могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Опухоль может образоваться в мозге, но иногда рак развивается в других органах, со временем распространяясь в мозг. Эта форма опухолей называется метастической или вторичной. К наиболее распространённым видам рака, которые могут метастазировать в мозг, относятся рак толстой кишки, молочной железы, почек, лёгких, а также меланома.

Вторичные опухоли головного мозга обычно развиваются у людей, которые уже имеют онкологические заболевания. Первичные в свою очередь могут образоваться в самом мозгу или близлежащих тканях, таких как черепные нервы, шишковидная железа.

Симптомы опухолей головного мозга варьируются в зависимости от местоположения и типа опухоли. Дело в том, что разные части мозга ответственны за разные функции организма, поэтому признаки могут сильно отличаться.

Некоторые опухоли могут развиваться бессимптомно, пока не вырастают до больших размеров и не приводят к серьёзным проблемам со здоровьем, даже если они являются доброкачественными.

Признаки и симптомы опухолей головного мозга

Общим симптомом опухолей мозга являются головные боли, которые не проходят после приёма обычных обезболивающих. Однако помните, что большинство головных болей не связаны с опухолями мозга.

К другим тревожным признакам и симптомам можно отнести следующие:

острые головные боли;

тошнота и рвота;

ухудшение зрения, речи и слуха;

судороги;

проблемы с координацией;

онемение и покалывание в конечностях;

усталость;

сонливость;

проблемы со сном;

проблемы с памятью;

перепады настроения и депрессия;

неспособность выполнять повседневную деятельность.

Если вы обнаружили у себя какие-либо из перечисленных признаков, не лишним будет записаться на приём к врачу, однако имейте в виду, что подобные симптомы могут сопровождать и другие заболевания.

Факторы риска

Врачам до сих пор не известно, что именно может привести к развитию первичных опухолей головного мозга. Однако некоторые факторы могут повысить риск их образования. К ним относятся следующие:

Возраст. Чем старше вы становитесь, тем выше риск развития опухолей головного мозга. По мнению учёных, чаще всего им подвержены пожилые люди, но в целом с этим может столкнуться любой человек. Некоторые типы опухолей головного мозга развиваются почти всегда у детей.

Радиация. Люди, подвергшиеся её воздействию, имеют более высокий риск развития опухолей головного мозга. Однако это относится только к ионизирующей радиации, включая лучевую терапию, направленную на лечение рака, и радиационное воздействие атомных бомб.

Наследственность. Она также играет определённую роль в данном вопросе, поскольку опухоли головного мозга могут развиваться у людей, чьи родственники также с ними сталкивались.

Как уже писалось выше, если вы заметили какие-либо тревожные изменения в своём самочувствии, проконсультируйтесь с врачом. Помните: своевременно поставленный диагноз увеличивает эффективность лечения.