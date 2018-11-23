Кардиологи назвали самый полезный фрукт для сосудов, сердца и мозга Это лучший фрукт для сосудов, сердца и мозга. Гранаты невероятно полезны для сосудистой системы организма. Их применение повышает эластичность сосудов, увеличивает концентрацию гемоглобина в крови, предотвращает развитие стенокардии и других сердечных проблем, а также болезни Альцгеймера.