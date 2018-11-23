Причины воспаления лимфоузла под нижней челюстью и как лечить

Новости шоу бизнеса: Что делать при воспалении лимфоузла под челюстью?

Воспаление лимфоузла под челюстью возникает по нескольким причинам. Патология формируется при хронической бактериальной инфекции верхних дыхательных путей и ушной раковины.

У 20% пациентов иммунолога лимфоузел болит из-за глубокого, множественного кариеса. Для этих нозологических форм характерно постепенное развитие симптоматики. На начальных стадиях лимфаденит незначительный, поэтому может не прощупываться. Челюсть открывается, выраженного покраснения кожи не прослеживается. Такие признаки не дают сигнал человеку обратиться за врачебной помощью. Формируется хроническая поднижнечелюстная лимфаденопатия, для которой характерно умеренное увеличение узлов. Острые симптомы воспаления приводят к выраженному лимфадениту. Его определяют пальпаторным способом — ощупывают поднижнечелюстную зону, где прослеживаются плотные, подвижные образования.

Внешние признаки инфекции околоушной области – покраснение кожи, нарушение мобильности нижней челюсти. Когда врач осматривает ротовую полость, он видит гиперемию слизистых оболочек. Из-за болевых ощущений человек не может полноценно принимать еду, возникают расстройства сна. Всех этих симптомов избегают начав лечение причины лимфаденопатии на стартовых этапах. Опасным проявлением ушной инфекции становятся абсцессы и гнойнички. На фоне ослабленного иммунитета бактерии проникают в другие ткани из первичного очага. К примеру, хронический отит сочетается с гайморитом.

Почему возникает

Встречаются генерализованные формы с распространенным лимфаденитом. На фоне односторонних изменений придаточных пазух носа или ушной раковины формируется увеличение узла слева или справа (в зависимости от локализации патологии). Рассматривая клиническую градацию лимфаденита, рационально разделить его на 2 формы: локальную и генерализованную. К последней относится лимфаденит в нескольких смежных областях: под челюстью и на шее. При локальной лимфаденопатии поражения узлов локализуются в 1–2 зонах.

На характер патологического процесса влияет вид бактериальной инфекции – специфическая и неспецифическая. Лимфаденопатия обуславливается стрептококками, стафилококками, кишечной палочкой, энтеробактериями или пневмококком. Они провоцируют воспаление в ухе, носу, ротовой полости, горле. Источником хронического лимфаденита становится невылеченный кариес. Специфические инфекции приводят к выраженному увеличению лимфоузлов, повышенной температуре, генерализованному поражению нескольких органов. Так, при «свинке» (паротит) наблюдается увеличение лимфоидных образований половины лица, нижней челюсти, шейной области.

При токсоплазмозе лимфаденит становится первым признаком заражения. Других клинических симптомов после повреждений кожи домашними или бродячими животными (кошками) у человека не прослеживается. Заболевание не представляет опасности для здоровья, за исключением беременных. Если токсоплазмоз возникает в период вынашивания плода, он способен вызвать аномалии у ребенка. Опухоли — одно из опасных проявлений поднижнечелюстной лимфаденопатии. При злокачественном перерождении лимфоузел достигает крупных размеров. Гиперплазия лимфоидной ткани возникает постепенно или в течение нескольких недель, что зависит от злокачественности патологии.

У большинства людей локальное воспаление лимфоузлов под челюстью возникает из-за кариеса. Для его устранения необходимо регулярно чистить зубы, соблюдать гигиену рта, вовремя посещать стоматолога. Обратите внимание – лимфаденит часто становится стартовым проявлением рака, поэтому требуется установление этиологии состояния.

Что делать

Исключите заболевания лимфоидной ткани, в этом поможет манипуляция под названием "биопсия лимфоузла". Она предполагает взятие частей ткани образования и дальнейшее микроскопическое исследование биоптата. В нем обнаруживают лимфоциты, лейкоциты и бактерии, а также раковые клетки. Ищите мелкую опухоль, которая не обнаруживается клинически. Рационально проведение УЗИ, магнитно-резонансной томографии и других диагностических процедур. Если своевременно обнаружить и удалить локальную опухоль, можно сохранить или значительно продлить жизнь человеку.

Лимфоузлы этой локализации на ранних стадиях инфекционного поражения:

определяются пальпаторно;

размером с зерна овса;

подвижны и болезненны;

сочетаются с повышением температуры;

не затрудняют работу височно-нижнечелюстного сустава.

Локальный лимфаденит на фоне бактериальной инфекции протекает с симптомами интоксикации организма: общая слабость, недомогание, нарушение сна. Особенность поднижнечелюстных лимфоузлов при гнойном воспалении:

болят в покое;

движения височно-нижнечелюстного сустава ограничиваются из-за боли;

сочетаются с покраснением кожи;

болезненны при ощупывании.

При гнойной инфекции у человека повышается температура и активируются признаки интоксикации. Лимфаденит в сочетании с гнойной флегмоной характеризуется следующими симптомами:

сильное распухание узлов;

кожа под нижней челюстью становится бледная;

воспалительный процесс распространяется на шею;

температура достигает 40 градусов;

ограниченность движения в височно-нижнечелюстном суставе.

Гнойная флегмона без лечения способна обусловить летальный исход за счет сепсиса (бактериального заражения крови). Наблюдается у пациентов с ослабленной иммунной системой.

Почему болит лимфоузел на шее слева под челюстью

Вероятны 3 причины:

Воспаление или распад окружающих тканей с наличием бактерий.

Патологический процесс в лимфатических узлах. Состояние возникает, когда образование не справляется с бактериальной инфекцией. Если микроорганизмы интенсивно размножаются, лимфоциты с ними не справляются. На начальных стадиях клетки лимфоидной системы мигрируют в очаг поражения из депо. Когда резервы заканчиваются, а воспаление прогрессирует, возникает хронический лимфаденит.

При опухолевом поражении образуется конгломерат (скопление) групп лимфоузлов.

При первичном осмотре лимфоидной ткани под челюстью врач предполагает характер патологии.