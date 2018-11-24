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Волюметрическая диета: как похудеть и ни в чем себе не отказывать

Волюметрическая диета: как похудеть и ни в чем себе не отказывать
10:26 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Диета Барбары Роллс, известного американского диетолога, автора книги The Volumetrics Eating Plan (Волюметрическая диета), стала популярной еще 10 лет назад.

Затем ее вытеснили всевозможные Дюканы и Аткинсы. Но в последнее время, многие звезды снова обратили свое внимание на диету Барбары Роллс. Рассказываем, чем же она так хороша.

Волюметрическая система питания выступает против отказов от еды во время диеты и предлагает замещать опасные для фигуры продукты на безопасные. Безопасные продукты можно есть в неограниченном количестве, опираясь на список Роллс.

Диетолог акцентирует внимание на том, что чувство насыщения приходит не от количества полученных калорий, а от объема пищи. Например, чтобы утолить голод, половинки шоколадки будет недостаточно, а вот килограмма помидоров — вполне. При этом количество калорий у этих двух продуктов будет одинаковым.

Диетолог разделяет продукты на четыре категории:

1. Овощи и фрукты, не содержащие крахмал, а также жидкие супы. Их можно употреблять в неограниченных количествах. Смысл в том, что если продукт содержит большое количество воды и имеет большой вес, то он малокалориен.

2. Цельнозерновые крупы, нежирные сорта мяса и рыбы и молочные продукты с умеренным содержанием жирности. Их можно употреблять в достаточном количестве. Сюда же можно добавить крахмалистые овощи и фрукты.

3. Хлеб, жирное мясо и сыр. Их можно употреблять небольшими порциями.

4. Орехи, сладости, а также жареная и жирная пища. Эти продукты опасны для фигуры, их стоит минимизировать.

Барбара Роллс предлагает, как можно чаще заменять продукты из группы 3 или 4 на продукты из группы 1 или 2. При этом полнустью исключать продукты из двух последних групп категорически запрещается.

Так же, диетолог рекомендует подвергать продукты минимальной термической обработке, тем самым сохраняя их объем и витаминную ценность. Находясь на диете, нужно контролировать поступление кальция в организм. Оно должно быть на достаточном уровне.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диета, Похудение, Еда, Как похудеть, Барбара Роллс, Волюметрическая диета, The Volumetrics Eating Plan.
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