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Воскресенье, 25.11.2018
Врачи рассказали, как побороть аллергию на холод
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Врачи рассказали, как побороть аллергию на холод

Со снижением температуры воздуха все больше украинцев страдают от аллергии на холод. Медик рассказала, как защитить себя от неприятных симптомов. Об этом рассказала врач-аллерголог Елена Бачинская. По ее словам, аллергия – это сигнал о серьезных проблемах со здоровьем. И антигистаминный препарат лишь убирает симптом, но болезнь продолжает развиваться.
24tv.ua
Фото: pixabay.com
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18:15 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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