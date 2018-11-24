Ученые выяснили, когда фаст-фуд может быть полезен

Ученые рассказали, что фаст-фуд обладает полезными свойствами для человеческого мозга. По данным специалистов, так называемая «быстрая еда», которую обычно считают крайне вредной для организма, способна приносить пользу для мозговой активности.