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Эксперты выяснили, работники каких профессий больше склонны к самоубийству

Эксперты выяснили, работники каких профессий больше склонны к самоубийству
21:50 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, люди каких профессий подвержены высокому риску самоубийства.

Как выяснили специалисты, высокому риску самоубийства подвержены люди, которые работают в строительстве и сфере добычи полезных ископаемых, а также представители всех творческих профессий – дизайнеры, писатели, актеры, художники, журналисты, модельеры, аниматоры. Об этом говорится в исследовании центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Специалисты собрали данные о 22 тысячах самоубийств в 17 штатах с 2012 по 2015 годы, чтобы попытаться найти связи, которые могут помочь спасти тысячи жизней. В частности, медики искали связь между самоубийством и профессией. Оказалось, она действительно прослеживается.

Самые высокие показатели для женщин оказались в работниц сферы обслуживания и общественного питания, а у мужчин для дизайнеров, спортсменов, строителей и журналистов.

Среди представителей этих профессий самоубийц почти на 50% больше, чем среди других. Меньше всего самоубийств оказалось среди работников сферы образования и науки.

Психологи считают, что профилактика суицида в коллективе на рабочем месте может дать хорошие результаты. Они призвали не закрывать глаза на признаки депрессии или подготовки к самоубийству у коллег, а принимать меры.

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Ученые, Профессии, Самоубийство, Психологи.
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