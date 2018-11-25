Медики назвали вескую причину меньше употреблять соль Диета, богатая солью, повреждает мозг, даже когда нет гипертонии. Во время исследований на мышах ученые показали, что диета с высоким содержанием соли уменьшает кровоснабжение мозга и целостность местных сосудов. Это также ухудшает результаты, достигнутые животными в когнитивных тестах.