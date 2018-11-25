Что может рассказать о характере человека его любимая чашка

Новости шоу бизнеса: Термочашку выбирает человек с большой целью и решимостью действовать, прозрачную — тот, кто хочет навести порядок в своей жизни, а огромную — любитель дружеских посиделок.

Кто-то любит капитанские кружки, кто-то — изящные фарфоровые чашечки, кто-то не мыслит дня без своей термочашки. Каждый выбор продиктован особенностями нашего характера. Посмотрите на картинку и выберите ту, что вам больше всего по душе.

Ключ: что означает ваш выбор

1. Этночашки всегда имеют необычную, порой достаточно грубую текстуру. Вот и у человека, выбравшего этот вариант, сейчас "шершавое" настроение, и его лучше не гладить против шерсти. На первый взгляд он может показаться грубоватым и резким, но если вы найдете правильные слова или же, наоборот, вовремя промолчите, то получите в ответ безмерную дозу уважения и благодарности.

2. Попивая чай из такого произведения искусства, человек подсознательно намекает на свою утонченность и хрупкость. Он не готов сейчас обсуждать что-либо бытовое, повседневное, приземленное. Сейчас в его голове романтика, фантазии, легкость и потребность видеть и ощущать прекрасное. Именно в таком настроении часто рождаются интересные творческие идеи, и в этом состоянии человек способен вдохновлять.

3. Когда кто-то выбирает такую огромную чашку, он явно расположен к дружеским посиделкам, общению и откровенным разговорам. Он сейчас нуждается в уюте, понимании и всяческом одобрении. В этот момент можно посмотреть какой-то семейный фильм или пересмотреть фотографии, обсудить планы и идеи на ближайшие выходные. Не стоит решать какие-то кардинальные вопросы: это будет неуместно и непродуктивно.

4. Прозрачность сейчас должна быть во всем: мыслях, поступках, словах. И даже малейшее подозрение о лукавстве или нечестности способно вывести из равновесия, подтолкнуть к грубости или к тому, чтобы закрыться в себе. А еще такой выбор говорит о том, что человеку хочется заниматься своим духовным развитием и постигать глубину мироздания; сделать уборку и выбросить лишнее не только из своего пространства, но и, в первую очередь, из своей головы.

5. Плохое самочувствие, депрессия? Неа, не слышал! В данный момент человек под настроением "не ждите чуда, чудите сами". Он готов поднимать настроение и настраивать на позитивный лад кого угодно и где угодно. Пользуйтесь моментом: расскажите о какой-то сложной ситуации и получите ответ, как можно все решить легко и не усложнять себе лишний раз жизнь. Ведь с улыбкой и на подъеме все происходит гораздо эффективнее.

6. Если вы или кто-то из вашего окружения выбирает эту чашку, то это, скорее всего, свидетельствует о готовности к чему-то новому и необычному. Возможно, именно сейчас настал тот момент, когда вы решились воплотить свои мечты в реальность. Еще этот выбор говорит о ваших скрытых талантах, которые просятся наружу и требуют всеобщего признания. Вы хотите научиться петь и попадать в ноты, а возможно, играть на фортепиано? Вперед! Проявите настойчивость, и у вас все получится! Или приободрите друга, и у него появится уверенность для решительного шага.

7. Сейчас у человека есть цель, план, как этого достичь, и намерение действовать. Не нужно стоять у него на пути или отвлекать пустыми разговорами: можно нарваться на грубость, и это будет не специально, просто человек на своей волне. Если хотите сейчас обсудить или решить с ним какие-то рабочие вопросы — действуйте. Но они должны быть по существу, а не мелочными или бытовыми.

8. Готов ко всему, много энергии и идей, и вообще — человек хочет покорять мир. Сейчас ему под силу любые "залежавшиеся" дела сдвинуть с места и превратить во что-то уникальное, самобытное, оригинальное. Не стойте у него на пути и не отговаривайте, иначе он посчитает вас занудой и слабаком. Вы либо не мешаете, либо с ним в одной команде, скучно уж точно не будет. И хвалите его, хвалите! Вам просто цены не будет!