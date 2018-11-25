Медики рассказали, какой продукт способен предотвратить рак По данным исследования, проведенного американскими учеными из Университета Иллинойса, ежедневное присутствие в рационе горсти грецких орехов может предотвращать развитие сердечных нарушений, а также рака кишечника. Оздоровительный эффект орехов проявляется после 6 недель их употребления.