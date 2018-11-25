Эти продукты ни за что не станут есть диетологи

Новости шоу бизнеса: Эти продукты не найти в холодильниках диетологов.

Специалисты в области здорового и диетического питания рассказали о том, от употребления каких продуктов они воздерживаются.

Продукт первый: сладости.

По словам британского диетолога Ванессы Кармби, сахар не имеет никакой питательной ценности, и она сама не ест сладкое, так как в этом нет смысла для здоровья. Тем, кто не может представить свою жизнь без десертов, диетолог настоятельно советует сократить их количество в рационе.

Продукт второй: диетические изделия.

Другой эксперт, нутриционист Аманда Хамильтон, заявила о том, что все продающиеся диетические продукты содержат в себе химические улучшители вкуса, которые негативно действуют на кишечник и усиливают тягу к сахару.

Продукт третий: переработанное мясо.

Клинический диетолог Манал Чаучейн высказался о том, что изделия из обработанного мяса содержат консерванты, искусственные красители – ингредиенты, которые очень вредны для здоровья кишечной микрофлоры.

Продукт четвертый: газированные напитки и энергетики.

Специалист по питанию Катарина Кайзер охарактеризовала данные напитки как содержащие «огромное количество сахара и гремучую смесь из нескольких искусственных ингредиентов и кофеина».

Продукт пятый: кетчуп.

Диетолог Риэннон Ламберт никогда не ест магазинный кетчуп. По словам эксперта, в таком продукте всегда много консервантов и сахара, - лучше приготовить соус из помидоров самостоятельно.

Продукт шестой: трансжиры.

Говоря о том, почему никогда не нужно есть продукты, содержащие трансжиры, диетолог Мэрилин Гленвилл отметила, что данный компонент неестественный для организма. «Тело просто не знает, что с ними делать, и поэтому могут возникать всевозможные нездоровые процессы», добавила она.

Продукт седьмой: маргарин.

Диетолог Кассандра Барнс призналась, что никогда не есть маргарин и спреды. Она считает данные продукты слишком вредными для здоровья.