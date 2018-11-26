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Врачи рассказали, как просмотр телевизора вредит здоровью

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Врачи рассказали, как просмотр телевизора вредит здоровью
14:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Просмотр телевизора в течение более 2 часов и 12 минут в день приведет к преждевременной смерти.

Просмотр телевизора в течение нескольких часов ежедневно вреден для здоровья и даже может привести к преждевременной смерти, как показало масштабное исследование.

Его авторы связывают запойный просмотр телевизора по степени вредности с такими привычками, как курение, злоупотребление алкоголем и неправильное питание. Любовь к телевизору может представлять значительную опасность, прежде всего, для здоровья сердца. В целом, ученые из Университета Глазго оценили последствия просмотра телевизора для здоровья около 330 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет.

В ходе этого же исследования было в очередной раз подтверждено, насколько важно для здоровья человека нормально высыпаться. Оказалось, что люди, которые спали менее 7 или более 9 часов ежедневно чаще всего страдали от болезней сердца и уходили из жизни раньше времени. К другим вредным факторам относились ожирение, нехватка физической активности, курение, алкоголь и неправильное питание. Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что запойный просмотр телевизора и продолжительность сна - это растущие факторы риска при современном образе жизни.

И если люди ограничат время, которое они тратят на просмотр телевизора, то тем самым их здоровье можно будет укрепить, а продолжительность жизни продлить. В значительной степени здоровье человека зависит от того образа жизни, который он ведет, и теперь телевизор может попасть в список таких же вредных привычек, как сигареты и алкоголь.

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Здоровье, Вред, Телевизор, Организм, Смерть, Просмотр телевизора.
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