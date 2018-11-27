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Вторник, 27.11.2018
Медики рассказали, какой продукт полезен при простуде
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Медики рассказали, какой продукт полезен при простуде

Употребление хурмы, которая может укреплять иммунитет, ускоряет выздоровление при простуде. Кроме того, хурма очень полезна при кашле и является прекрасным средством для борьбы с воспалением в горле и носоглотке.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Грипп, Продукт, Польза, Насморк, Хурма, Кашель, Фрукт.
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