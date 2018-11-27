Медики рассказали, какой продукт полезен при простуде Употребление хурмы, которая может укреплять иммунитет, ускоряет выздоровление при простуде. Кроме того, хурма очень полезна при кашле и является прекрасным средством для борьбы с воспалением в горле и носоглотке.