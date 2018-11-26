Врачи заявили, что прогулка с собакой может быть опасна для здоровья

К такому выводу пришли специалисты ВНИИ паразитологии животных. По мнению специалистов, в среднем после каждой пятой прогулки с собакой питомец приносит в дом яйца паразитических червей-токсокар.