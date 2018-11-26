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Ученые заявили, что кофе и чай вредят беременным
Употребление чая или кофе во время беременности уменьшает размер будущего ребенка. Это происходит даже если женщина употребляет меньше безопасного уровня этих напитков.
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